Поддержали Украину: фанаты норвежского Буде-Глимта развернули "сине желтые" флаги во время матча

Болельщики норвежского Буде-Глимта устроили акцию поддержки Украины на фоне российского военного вторжения.

Поддержка от норвежцев

Во время матча Лиги Европы Буде-Глимт – Селтик болельщики норвежского клуба массово подняли "сине-желтые" флаги в знак поддержки Украины.

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Недавно Буде-Глимт в товарищеском матче сыграл с киевским Динамо.

А на групповом этапе Лиги Конференций норвежцы играли с луганской Зарей. В Украине команды сыграли вничью (1:1), а дома Буде-Глимт победил (3:1).

Фанаты норвежского Буде-Глимта поддержали Украину / Фото из твиттера B/R Football

Норвежский клуб победил шотландский Селтик со счётом 2:0.

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