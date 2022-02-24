Підтримка від норвежців
Під час матчу Ліги Європи Буде-Глімт – Селтік вболівальники норвезького клубу масові підняли "синьо жовті" прапори на знак підтримки України.
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Нещодавно Буде-Глімт у товариському матчі зіграв із київським Динамо.
А на груповому етапі Ліги Конференцій норвежці грали з луганською Зорею. В Україні команди зіграли внічию (1:1), а вдома Буде-Глімт переміг (3:1).
Фанати норвезького Буде-Глімт підтриали Україну / Фото з твітеру B/R Football
Норвезький клуб переміг шотландський Селтік з рахунком 2:0.