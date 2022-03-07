Поддержал Украину: Левандовский расторг соглашение со спонсором, помогающим России

Футболист сборной Польши Роберт Левандовский расторг спонсорский контракт с Huawei. К такому решению его подтолкнули сообщения, что китайский магнат должен поддерживать русскую армию технически.

Компания Huawei должна была обеспечить россиян электронным оборудованием и поддержать их в борьбе с проводимыми западными хакерами кибератаками. Китайский гигант должен был активно участвовать в агрессии против Украины, которую резко осудил Левандовский.

К слову Мы все знаем, что происходит, и весь мир это не воспринимает – Левандовский поддержал Украину

"Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовским и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена", – сообщил Томаш Зависляк, один из представителей Левандовского.

Левандовский подписал первый контракт с Huawei еще в 2015-м, а пять лет спустя стал послом китайской компании по всей Европе.

Левандовский поддерживает Украину

Ранее Левандовский уже несколько раз поддержал Украину в войне с Россией. В матче Бундеслиги против Айнтрахта поляк играл с сине-желтой капитанской повязкой. Впоследствии она была продана на благотворительном аукционе за 27 тысяч злотых.

Кроме того, капитан сборной Польши одним из первых заявил, что "Кадра" не поедет в Россию на матч плей-офф отбора к ЧМ-2022.

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