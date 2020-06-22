В боксе единого темнокожего пилота NASCAR Даррела "Буббы" Уоллеса перед стартом отложенной гонки в Алабаме была найдена висельная петля.

Об этом сообщает пресс-служба американской гоночной серии NASCAR. Подобный жест считается в США проявлением расизма из-за ассоциации с судом Линча.

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Доступ к боксам во время суровых карантинных правил имеют только сотрудники команд, серии и автодрома. Сам Уоллес также высказался на эту тему:

Сегодняшний отвратительный акт расизма и ненависти чрезвычайно огорчил меня и стал болезненным напоминанием о том, что нам как обществу еще предстоит пройти большой путь.

Бубба Уоллес: что известно

С недавних пор 26-летний Даррелл "Бубба" Уоллес выступает на болиде со специальной раскраской. На его машине появились логотипы движения Black Lives Matter.

Также на днях Бубба Уоллес неожиданно потерял сознание после гонки в Атланте. Американец буквально отключился на глазах присутствующих во время интервью из-за жары, и врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь.