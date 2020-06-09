Гонщик NASCAR Бубба Уоллес потерял сознание после гонки серии в Атланте. Он не единственный, кто жаловался на здоровье.

Видео было опубликовано в Twitter. В ролике видно, что при попытке дать интервью спортсмен начал плохо себя чувствовать и потерял сознание. Врачам пришлось оказывать ему медицинскую помощь.

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Потерял сознание во время интервью

Причиной такого состояния пилота стала экстремальная жара в Атланте – 500-мильный заезд прошел при температуре свыше 30 градусов. На здоровье спортсмен пожаловался сразу после финиша.

Oh my God did Bubba Wallace just pass out during an interview? He mentioned being exhausted after standing up too fast after the race. Really scary moment after the #FOHQT500. #nascar pic.twitter.com/WE3bVjhGAl — Cameron Newton (@CamBNewton) June 7, 2020

Кроме Уоллеса еще два пилота чувствовали себя плохо после гонки. Джош Беликки, который обратился к медикам за помощью и Райан Ньюман, который отказался от интервью.

Добавим, что с Уоллесом такая ситуация уже не впервые. Похожая была во время его дебюта в NASCAR Cup, тогда он также потерял сознание после гонки.

Добавим, что победу одержал гонщик Stewart-Haas Racing Кевин Гарвик. Вторым финишировал пилот команды Joe Gibbs Racing Кайл Буш. Тройку лидеров замкнул Мартин Труекс-младший.