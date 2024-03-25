21 марта Украина одержала волевую победу над боснийцами (1:2). Героем матча стал Роман Яремчук, который в конце поединка вышел на замену, а через несколько минут отличился по системе "гол плюс пас".

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Летом этих видео может стать больше, но все в руках Украины

Пресс-служба чемпионата Европы-2024 вспомнила эту встречу Украины, но сделала акцент на одном футболисте "сине-желтых". И речь идет, отнюдь, не о форварде испанской Валенсии, а о другом украинском легионере – левом вингере лондонского Челси Михаиле Мудрике.

Представители Евро-2024 выложили видео с самыми эффектными действиями Мудрика в поединке против Боснии и Герцеговины. Михаил хоть и не отметился результативными действиями, но был очень заметным на поле. Футболист Челси постоянно обострял игру и совершал рейды по своему родному флангу.

Отметим, что Мудрик провел полный матч против боснийцев.

Видео действий Мудрика в матче Босния и Герцеговина – Украина

Для Михаила этот матч стал 17-м в футболке сборной Украины, в которых отметился голом.

Уже 26 марта Мудрик может сделать свой новый вклад в победу Украины над Исландией и помочь сборной выйти на Евро-2024. Начало встречи в польском Вроцлаве в 21:45 (по Киеву).

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик уже принял участие в 30-ти матчах за Челси – 6 голов и 3 ассиста.