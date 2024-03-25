21 березня Україна здобула вольову перемогу над боснійцями (1:2). Героєм матчу став Роман Яремчук, який наприкінці поєдинку вийшов на заміну, а за декілька хвилин відзначився за системою "гол плюс пас".

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Влітку цих відео може стати більше, але все у руках України

Пресслужба чемпіонату Європи-2024 пригадала цю зустріч України, але зробила акцент на одному футболісту "синьо-жовтих". І мова йде, аж ніяк, не про форварда іспанської Валенсії, а про іншого українського легіонера – лівого вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика.

Представники Євро-2024 виклали відео із найефектнішими діями Мудрика у поєдинку проти Боснії і Герцеговини. Михайло хоч і не відзначився результативними діями, але був дуже помітним на поле. Футболіст Челсі постійно загострював гру та робив рейди по своєму рідному флангу.

Відзначимо, що Мудрик провів повний матч проти боснійців.

Відео дій Мудрика у матчі Боснія і Герцеговина – Україна

Для Михайла цей матч став 17-м у футболці збірної України, у яких відзначився голом.

Вже 26 березня Мудрик може зробити свій новий внесок у перемогу України над Ісландією та допомогти збірній вийти на Євро-2024. Початок зустрічі у польському Вроцлаві о 21:45 (за Києвом).

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Мудрик вже взяв участь у 30-ти матчах за Челсі – 6 голи та 3 асистів.