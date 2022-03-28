Под обстрелы оккупантов в Чернигове попала семья ультрамарафонца Уса: сын бегуна погиб

Русня продолжает убивать мирных жителей Украины. Под обстрелы в Чернигове попала семья украинского ультрамарафонца с ДЦП Максима Уса.

Захватчики разрушили крепкую семью бегуна

Вся семья бегуна пряталась в подъезде одного из домов. Однако входная дверь ударной волной была выбита, поэтому все осколки полетели прямо на семью рекордсмена.

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Больше всего досталось 10-летнему сыну ультрамарафонца Дмитрию. Максим Ус увидел у мальчика целую лужу крови. Он быстро нашел людей, которые помогли его семье, так как при взрыве произошла утечка газа. Поэтому не было времени медлить.

Сын бегуна был доставлен в местную больницу.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 10-летнего Дмитрия, который от полученных травм через неделю умер в реанимации. Также сильно пострадала супруга Максима. Ей грозит ампутация ноги, если вовремя не сделают операцию. Но для этого нужно как можно быстрее уехать из Чернигова в другой город.

По словам врача-нейрохирурга Александра Гребенюка, у ребенка обнаружили проникающее огнестрельное осколочное ранение головного мозга с выходным отверстием из затылочной области. К сожалению, такие огнестрельные ранения в большинстве случаев несовместимы с жизнью.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Максима и всем украинцам, погибшим от рук вражеских войск.

Максим Ус даже в такой ситуации находит в себе силы, чтобы поддержать соседей, которые тоже страдают от нападения оккупантов. Бегун верит в ВСУ и в то, что вскоре справедливость расставит все точки над "і", а виновные получат свое наказание.

Что известно о Максиме Усе