Загарбники зруйнували міцну сім'ю бігуна

Уся сім'я бігуна ховалась у під'їзді одного з будинків. Однак вхідні двері ударною хвилею були вибиті, тому усі осколки полетіли прямо на родину рекордсмена.

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Найбільше дісталось 10-річному сину ультрамарафонця Дмитру. Максим Ус побачив хлопця біля якого була ціла гора крові. Він швидко знайшов людей, які допомогли його родині, адже під час вибуху стався витік газу. Тому не було часу зволікати.

Сина бігуна було доправлено у місцеву лікарню.

На жаль, лікарям не вдалось урятувати життя 10-річного Дмитра, який від отриманих травм через тиждень помер у реанімації. Також сильно постраждала дружина Максима. Їй загрожує ампутація ноги, якщо вчасно не зроблять операцію. Але для цього потрібно якнайшвидше виїхати з Чернігова в інше місто.

За словами лікаря-нейрохірурга Олександра Гребенюка, у дитини виявили проникаюче вогнепальне осколкове поранення головного мозку з вихідним отвором з потиличної області. На жаль, такі вогнепальні поранення в більшості випадків несумісні з життям.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Максима, і всім українцям, що загинули від рук ворожих військ.

Максим Ус навіть у такій ситуації знаходить у собі сили, щоб підтримати сусідів, які теж страждають від нападу окупантів. Бігун вірить у ЗСУ та у те, що незабаром справедливість розставить усі крапки над "і", а винні отримають своє покарання.

Що відомо про Максима Уса