Реал выполнит все прихоти Мбаппе: в Мадриде француз получит любимый номер

Летом во время трансферного окна может состояться переход, о котором говорят несколько последних лет. Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в новом сезоне наденет футболку "королевского клуба".

Пока отсутствуют официальные заявления со стороны ПСЖ и самого Мбаппе. Впрочем, почти нет никакого сомнения, что нападающий продолжит карьеру в Мадриде.

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Мбаппе заберет футболку у Модрича

Тем временем определился номер, под которым будет играть за Реал Мбаппе. Футболист, который с детства болеет за "Галактикос", получит заветную десятку. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Именно под этим номером нападающий играет в сборной Франции. Поэтому в Реале Килиан тоже будет носить фартовую десятку.

Отметим, что у "сливочных" под этим номером играет обладатель "Золотого мяча" 2018 Лука Модрич. Ожидается, что по завершении сезона 38-летний хорват покинет клуб, или даже завершит игровую карьеру. Поэтому 10-ка будет вакантной до прихода Мбаппе.

Сага с переходом Мбаппе