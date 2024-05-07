Реал выполнит все прихоти Мбаппе: в Мадриде француз получит любимый номер
Источник:Le Parisien
Летом во время трансферного окна может состояться переход, о котором говорят несколько последних лет. Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в новом сезоне наденет футболку "королевского клуба".
Пока отсутствуют официальные заявления со стороны ПСЖ и самого Мбаппе. Впрочем, почти нет никакого сомнения, что нападающий продолжит карьеру в Мадриде.
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Мбаппе заберет футболку у Модрича
Тем временем определился номер, под которым будет играть за Реал Мбаппе. Футболист, который с детства болеет за "Галактикос", получит заветную десятку. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Именно под этим номером нападающий играет в сборной Франции. Поэтому в Реале Килиан тоже будет носить фартовую десятку.
Отметим, что у "сливочных" под этим номером играет обладатель "Золотого мяча" 2018 Лука Модрич. Ожидается, что по завершении сезона 38-летний хорват покинет клуб, или даже завершит игровую карьеру. Поэтому 10-ка будет вакантной до прихода Мбаппе.
Сага с переходом Мбаппе
- Инсайдеры анонсируют, что француз дал согласие на переход в Реал. Форвард станет игроком "королевского клуба" на правах свободного агента.
- Решение Мбаппе не изменит даже выигрыш Лиги чемпионов. Хотя для начала "парижанам" нужно пройти дортмундскую Боруссию.
- Также сообщалось, что в Мадрид Мбаппе приедет вместе со своим младшим братом Этаном. Юный футболист уже успел дебютировать за первую команду ПСЖ.