Почти как нокаут Джошуа: Руис случайно зарядил тренеру в челюсть – видео страшного удара

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис поддерживает форму в ожидании следующего соперника. Энди настолько соскучился по боям, что едва не вырубил своего тренера.

Руис едва не вырубил тренера

32-летний Руис продолжает набирать форму после того, как перенес операцию. Во время тренировки Руис случайно левым хуком попал в челюсть своего тренера.

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В один момент ноги тренера подкосились. Все же ему удалось устоять, после чего Руис сразу извинился. Наставник боксера дал понять, что с ним все хорошо и занятие продолжилось.