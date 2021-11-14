Почти как нокаут Джошуа: Руис случайно зарядил тренеру в челюсть – видео страшного удара
14 ноября 2021 , 15:27Читати новину українською
Источник:твиттер Michael Benson
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис поддерживает форму в ожидании следующего соперника. Энди настолько соскучился по боям, что едва не вырубил своего тренера.
Руис едва не вырубил тренера
32-летний Руис продолжает набирать форму после того, как перенес операцию. Во время тренировки Руис случайно левым хуком попал в челюсть своего тренера.
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В один момент ноги тренера подкосились. Все же ему удалось устоять, после чего Руис сразу извинился. Наставник боксера дал понять, что с ним все хорошо и занятие продолжилось.
- Предыдущее сражение Энди Руиса состоялось в мае 2021 года. Тяжеловес побил именитого Криса Арреолу.
- Американский мексиканец вышел на ринг впервые после поражения Энтони Джошуа в конце 2019-го.
- Летом того же года Энди сенсационно досрочно победил Энтони Джошуа, нанеся тому первое поражение в карьере. Руис отобрал у Джошуа чемпионские пояса, которые на данный момент принадлежат Александру Усику.