Sale или 3 по цене 2-х: новый тренер Челси устроит безумную распродажу состава

Лондонское Челси может сильно измениться в следующем сезоне-2023/2024. Команда ждет большая перестройка после прихода Маурисио Почеттино к рулю "синих".

29 мая Челси официально объявило о подписании контракта с 51-летним аргентинским наставником Маурисио Почеттино. Стороны заключили 2-летнее соглашение с возможностью его продления еще на сезон. Бывший тренер Тоттенхэма сменил на тренерском мостике "аристократов" Фрэнка Лэмпарда.

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Почеттино принес с собой большие изменения

1 июля Почеттино приступит к работе во главе "синих". Ожидается, что новый наставник устроит безумную распродажу состава, полностью провалившего сезон-2022/2023. По окончании сезона лондонский коллектив может покинуть сразу 15 футболистов. А на их замену могут прийти игроки, которые будут подходить аргентинцу по стилю игры.

Уже точно известно, что неплохо проявивший себя в Лондоне Жоао Феликс вернется из аренды в мадридское Атлетико. Такая же участь ожидает Дениса Закарию, который вернется из аренды в туринский Ювентус.

Ожидается, что футболку "аристократов" уже не наденет следующий ряд игроков – Пьер-Эмерик Обамеянг, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Эдуар Менди и Каллум Хадсон-Одой.

Под вопросом судьба в Челси еще троих футболистов – Калида Кулибали, Сесар Аслипикуэты и Н'Голо Канте.

Также другие европейские клубы присматриваются к группе "аристократов": Матео Ковачича, Конора Галлахера, Трево Чалобы, Рубена Лофтус-Чика и Мейсона Маунта.

Интересно, что среди этой когорты игроков, которые могут покинуть Челси уже летом 2023 года нет нашего Михаила Мудрика. Хотя ранее СМИ сообщали, что "синие" настроены продать украинца, если поступят солидные предложения по левому вингеру, который вообще не поражает пока в АПЛ.

Говорят, что боссы Челси хотят заработать на летнем трансферном межсезонье около 280 миллионов фунтов.

Напомним! Сезон-2022/2023 Челси полностью провалило. Клуб занял лишь 12-е место по итогам чемпионата АПЛ, набрав 44 балла в 38 турах.