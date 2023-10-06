В понедельник, 2 октября, Михаил Мудрик забил дебютный гол в составе лондонского Челси. Однако такое событие было с горьким привкусом, он не вышел на поле после перерыва, почувствовав дискомфорт в мышцах.

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Положительные новости о здоровье Мудрика

Повреждение молодой вингер получил в преддверии важных матчей сборной Украины против Северной Македонии и Мальты, где подопечные Реброва обязаны набирать 6 очков, чтобы претендовать на выход в основную стадию Евро-2024.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино поделился последними новостями о здоровье Мудрика. Аргентинец рассказал, что украинский футболист восстановился после повреждения и уже в матче АПЛ против Бернли, который состоится 7 октября, готов выйти на поле, однако неизвестно, сможет ли он выйти со стартовых минут.

Мудрик и Кайседо в заявке на матч. Позже я решу, готовы ли они выйти в стартовом составе,

– заявил Почеттино.

Отметим, что последние 4 матча в составе "синих" украинец провел в основном составе, надеемся, что серия продлится.

Справка. Сборная Украины проведет свой следующий матч 14 октября в 16:00 против Северной Македонии, после этого 17 октября соперником "сине-желтых" станет Мальта, игра начнется в 21:45. Турнирная таблица отборочной группы и полный календарь по ссылке.