Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 71-й минуте встречи вместо Рахима Стерлинга.

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Почеттино доволен выступлением украинца

Уже через 5 минут украинский вингер отметился взятием ворот. Мудрик на скорости подобрал мяч, который был у одноклубника Конора Галлахера, переиграл нескольких соперников (включая вратаря) и забил решающий гол во встрече, отправив мяч уже в пустые ворота.

После матча главный тренер Челси высказался относительно игры Михаила. Он заявил, что украинец качественно провел игровые минуты, которые получил, и рассказал, стоит ли ожидать теперь Мудрика в основном составе.

Я считаю, что это был очень хороший гол. Это то, чего мы ожидаем от игрока, который вышел со скамейки запасных, он должен пользоваться шансом. Мудрику приходится конкурировать с разными игроками на позиции, на которой он может играть. Его место в стартовом составе? Вопрос больше к нему, чем ко мне,

– заявил Почеттино.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 29 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Справка. Следующий матч Челси сыграет 17 марта на домашнем поле в четвертьфинале Кубка Англии против Лестера. Стартовый свисток прозвучит в 14:45.