Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 71-й хвилині зустрічі замість Рахіма Стерлінга.

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Почеттіно задоволений виступом українця

Вже через 5 хвилин український вінгер відзначився взяттям воріт. Мудрик на швидкості підібрав м'яч, який був у одноклубника Конора Галлахера, переграв декількох суперників (включно з воротарем) та забив вирішальний гол у зустрічі, відправивши м'яч вже в порожні ворота.

Після матчу головний тренер Челсі висловився щодо гри Михайла. Він заявив, що українець якісно провів ігрові хвилини, які отримав, та розповів, чи варто очікувати тепер Мудрика в основному складі.

Я вважаю, що це був дуже хороший гол. Це те, чого ми очікуємо від гравця, який вийшов з лави запасних, він повинен користуватися шансом. Мудрику доводиться конкурувати з різними гравцями на позиції, на якій він може грати. Його місце у стартовому складі? Питання більше до нього, ніж до мене,

– заявив Почеттіно.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 29 матчів за "синіх" у всіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

Довідка. Наступний матч Челсі зіграє 17 березня на домашньому полі у чвертьфіналі Кубка Англії проти Лестера. Стартовий свисток пролунає о 14:45.