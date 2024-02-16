"Игроки испытывают боль, когда не играют": Почеттино объяснил, почему Мудрик сидит в запасе

В последнее время главный тренер Челси Маурисио Почеттино все меньше доверяет Михаил Мудрику. Украинский вингер постепенно вживается в роль запасного игрока.

Два матча подряд вингер лондонского Челси Михаил Мудрик просидел на скамейке запасных. Без украинца "синие" одержали две победы с одинаковым счетом 3:1: над Кристал Пэлес в чемпионате и Астон Виллой в Кубке Англии.

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Почеттино ожидает прогресса от Мудрика

Отсутствие игрового времени у Мудрика объяснил главный тренер Челси Маурисио Почеттино. Он отметил, что 23-летний футболист продолжает совершенствоваться, но его уровень должен соответствовать требованиям тренерского штаба.

"Мудрик продолжает развиваться. Иногда игрокам приходится испытывать боль, когда они не играют, это касается и молодых ребят.

Без этого трудно расти, быть более зрелым и работать там, где вам нужно совершенствоваться. Зависит от игрока, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти.

Конечно, это всегда тяжелый вызов для тренерского штаба", – сказал Почеттино.

Очень похоже на то, что аргентинский наставник разочаровался в Мудрике. Поэтому в ближайших матчах Михаил снова будет греть скамейку запасных, или получит несколько минут игрового времени.