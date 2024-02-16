Два матчі поспіль вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик просидів на лаві запасних. Без українця "сині" здобули дві перемоги з однаковим рахунком 3:1: над Крістал Пелес в чемпіонаті та Астон Віллою в Кубку Англії.

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Почеттіно очікує прогресу від Мудрика

Відсутність ігрового часу у Мудрика пояснив головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно. Він зазначив, що 23-річний футболіст продовжує вдосконалюватися, але його рівень повинен відповідати вимогам тренерського штабу.

"Мудрик продовжує розвиватися. Іноді гравцям доводиться відчувати біль, коли вони не грають, це стосується і молодих хлопців.

Без цього важко рости, бути більш зрілим і працювати там, де вам потрібно вдосконалюватися. Залежить від гравця, чи вийде він на той рівень, на який ми вважаємо, він має вийти.

Звичайно, це завжди важкий виклик для тренерського штабу", – сказав Почеттіно.

Дуже схоже на те, що аргентинський наставник розчарувався у Мудрику. Тож у найближчих матчах Михайло знову грітиме лаву запасних, або отримає кілька хвилин ігрового часу.