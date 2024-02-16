Два матча подряд вингер лондонского Челси Михаил Мудрик просидел на скамейке запасных. Без украинца "синие" одержали две победы с одинаковым счетом 3:1: над Кристал Пэлес в чемпионате и Астон Виллой в Кубке Англии.
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Почеттино ожидает прогресса от Мудрика
Отсутствие игрового времени у Мудрика объяснил главный тренер Челси Маурисио Почеттино. Он отметил, что 23-летний футболист продолжает совершенствоваться, но его уровень должен соответствовать требованиям тренерского штаба.
"Мудрик продолжает развиваться. Иногда игрокам приходится испытывать боль, когда они не играют, это касается и молодых ребят.
Без этого трудно расти, быть более зрелым и работать там, где вам нужно совершенствоваться. Зависит от игрока, выйдет ли он на тот уровень, на который мы считаем, он должен выйти.
Конечно, это всегда тяжелый вызов для тренерского штаба", – сказал Почеттино.
Очень похоже на то, что аргентинский наставник разочаровался в Мудрике. Поэтому в ближайших матчах Михаил снова будет греть скамейку запасных, или получит несколько минут игрового времени.
- Напомним, что в текущем сезоне Михаил Мудрик сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Однако все ожидают гораздо большего от игрока, за которого отдали 70 миллионов евро.
- Свой следующий матч Челси сыграет 17 февраля. В этот день команда Почеттино на выезде встретится с действующим чемпионом Англии Манчестер Сити.