Почему защитник сборной Украины Кривцов не поехал на сборы Шахтера: причина

Футболисты Шахтера, которые выступали за сборную Украины на Евро-2020, присоединились к составу "горняков" на сборах в Австрии. Однако защитник Сергей Кривцов остался в киеве.

Кривцов остался в столице Украины

Донецкий Шахтер готовится к новому сезону в Австрии. Сборники Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин уже присоединились к составу донецкого клуба.

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Единственным, кто не присоединился к команде, стал защитник "горняков" Сергей Кривцов. Центрбек остался в Киеве. Почему футболист не поехал на сборы? Все из-за травмы, которую Кривцов получил в четвертьфинале с Англией на Евро-2020. Напомним, что игрок сборной Украины досрочно покинул поле в первом тайме.

Кривцов ждет обследования по МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.

Отметим, что Кривцов побывал на награждении маленьких мальчиков, которые исполняли гимн Украины на одной из площадок в Киеве. Сергей вместе с защитником Динамо, который тоже восстанавливается от травмы, Денисом Поповым, вручили юным фанатам именные футболки сборной Украины и мячи.

9 июля донецкий клуб под руководством итальянца Роберто Де Дзерби проведет последний контрольный спарринг на сборах в Австрии. Его соперником станет немецкое Шальке.