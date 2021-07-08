Кривцов остался в столице Украины
Донецкий Шахтер готовится к новому сезону в Австрии. Сборники Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Марлос, Георгий Судаков и Анатолий Трубин уже присоединились к составу донецкого клуба.
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Единственным, кто не присоединился к команде, стал защитник "горняков" Сергей Кривцов. Центрбек остался в Киеве. Почему футболист не поехал на сборы? Все из-за травмы, которую Кривцов получил в четвертьфинале с Англией на Евро-2020. Напомним, что игрок сборной Украины досрочно покинул поле в первом тайме.
Кривцов ждет обследования по МРТ, после которого станет известно, на какой срок будет рассчитано его восстановление.
- Отметим, что Кривцов побывал на награждении маленьких мальчиков, которые исполняли гимн Украины на одной из площадок в Киеве. Сергей вместе с защитником Динамо, который тоже восстанавливается от травмы, Денисом Поповым, вручили юным фанатам именные футболки сборной Украины и мячи.
9 июля донецкий клуб под руководством итальянца Роберто Де Дзерби проведет последний контрольный спарринг на сборах в Австрии. Его соперником станет немецкое Шальке.