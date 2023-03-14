ДТП здесь ни при чем: Цыганик рассказал, почему Супряга "сидит на банке" в Динамо
Источник:телеграмм-канал FootballHub
В футбольном сообществе разделились версии, почему Владислав Супряга не попадает в заявку "Динамо". Комментатор Игорь Цыганик опроверг информацию Михаила Спиваковского.
Ранее стало известно, что ДТП, в которое недавно попал нападающий Динамо, не является причиной его отсутствия на футбольном поле. Игорь Цыганик выдвинул свою версию, почему Мирча Луческу не использует Владислава Супрягу в игре.
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Другая версия отсутствия игровой практики Супряги
По словам известного комментатора, 23-летний футболист не попадает в стартовый состав Динамо на официальные игры из-за плохой физической формы. Вроде бы Супряга проигрывает конкуренцию другим форвардам, находящимся в расположении румынского специалиста.
По мнению Цыганика, недавняя авария не имеет никакого отношения к невыходу Супряги на футбольное поле. К счастью, Владислав не пострадал в ДТП, что не скажешь о его автомобиле.
Напомним, что в заявке киевского клуба есть трое игроков, играющих на острие атаки - Супряга, Владислав Ванат и недавно вернувшийся в столичную команду Эрик Рамирес.
Динамо с 33 очками занимает 4-е место, уступая третьей Заре только одним баллом. Ко второму Днепру-1 и лидеру УПЛ Шахтера отставание в 3 и 6 пунктов.
Карьера Владислава Супряги пошла ко дну
- Поиграл за Днепр-1 и киевское Динамо. В январе 2022 года ушел в аренду в итальянскую Сампдорию, но никак себя не проявил в Серии А. Провел за новую команду всего один матч, а точнее отыграл всего 24 минуты.
- Сампдория разочаровалась в Супряге и отправила нападающего обратно в Динамо.
- С тех пор не провел ни одного официального поединка за киевлян.
- У него контракт с Динамо до конца июня 2026 года.
- Трансферная стоимость Супряги оценивают в 1,8 миллиона евро.