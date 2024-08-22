С 2023 года Тибо Куртуа и главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско имеют конфликт. Все из-за того, что наставник не сделал Куртуа капитаном при отсутствии Кевина Де Брюйне.

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Куртуа не будет играть при наставничестве Тедеско

Голкипер Реала написал пост в своем инстаграме, в котором отметил, что не вернется к выступлениям за сборную Бельгии пока тренером является Доменико Тедеско. В частности Куртуа поблагодарил поклонников за понимание.

"Я хочу обратиться к бельгийским болельщикам и сторонникам нашей национальной сборной. Я испытываю огромную любовь и гордость за то, что представляю свою страну на поле, а также за каждого из вас, кто поддерживает "красных дьяволов". Я чувствую привилегию, что мне выпала честь носить национальную футболку. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и после долгих раздумий я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, забегая наперед, скажу, что мое недоверие к нему не будет способствовать сохранению необходимой атмосферы. Федерация, с которой я провел несколько дискуссий, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению.

Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший способ действий для Бельгии, поскольку он закрывает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей. Спасибо вам за вашу непоколебимую поддержку, любовь и понимание", – говорится в заметке.

Напомним, что Тибо Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2024. Тренер объяснил это решение недавней травмой игрока.