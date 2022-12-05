Полузащитник Англии покинул Катар из-за ограбления: сыграет ли футболист Челси еще на ЧМ-2022

Сборная Англии стала четвертьфиналом проходящего в Катаре чемпионата мира-2022. В 1/8 финала команда "трех львов" обыграла Сенегал.

Подопечные Гарета Саутгейта дважды забили в ворота Менди в конце первого тайма. Голами отличились Хендерсон и Кейн. Почти сразу после перерыва счет стал 3:0 в пользу английской сборной благодаря Саку.

Детальнее об игре Англия разбивает Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022: впереди четвертьфинал с Францией – видео

Воспользовались игрой на ЧМ-2022

Англия больше не забивала, а Сенегал так и не смог отличиться хоть голом престижа. Команда Саутгейта побеждает африканскую сборную 3:0 и выходит в четвертьфинал Мундиаля в Катаре.

Участие в 1/8 финала неожиданно не принял полузащитник Челси Рахим Стерлинг. Впоследствии журналист Daily Telegraph Football News Мэтт Лов сообщил, что футболист срочно покинул Катар из-за неприятностей в собственном доме. Во время ЧМ-2022 у Стерлинга ограбили дом.

Ограбление произошло за день до матча Англия – Сенегал.

Рахим отправился домой, чтобы разобраться в ситуации и побыть с семьей. После чего Стерлинг планирует вернуться в команду и помочь "трем львам" пройти в полуфинал Мундиаля.

Статистика Стерлинга на Мундиале в Катаре

Рахим принял участие в первых двух матчах группового раунда ЧМ-2022, но не провел ни одного полного поединка.

В матче против Уэльса начал со скамейки запасных, где и в итоге проследил за всей игрой.

В общей сложности на Мундиале в Катаре провел на футбольном поле 139 минут, за которые успел отличиться дебютным голом и ассистом. Такую результативность Стерлинг показал во встрече с Ираном (6:2).

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Англия встретится с Францией. Старт матча 10 декабря в 21:00 по киевскому времени.