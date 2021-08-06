Журналист-инсайдер Фабрицио Романо объяснил ситуацию, которая возникла с невозможностью подписать контракт между Лионелем Месси и Барселоной.

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Лео Месси в шоке, он не ожидал такой ситуации. Абсолютно все было готово для подписания 5-летнего контракта и официального объявления уже сегодня. Но вмешались правила Ла Лиги. Правда, Барселона может начать таким образом давление на Ла Лигу, чтобы исправить ситуацию с Месси и подписать с ним контракт. Это может быть стратегия "Барсы",

– сказал он.

"Ситуация действительно шоковая для футбола в целом. Топ-клубы, такие как ПСЖ, очень внимательно следят за происходящим и готовы включиться в гонку за Месси. В ближайшие дни мы посмотрим, смогут ли "Барса" и Ла Лига урегулировать эту ситуацию", – подытожил журналист.

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