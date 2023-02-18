Только против таких соперников из страны-союзницы могут играть российские клубы. Однако граждане Ирана, постоянно протестующие против диктаторских действий своей власти, выступили и против России. Произошло это на товарищеском матче между Сепаханом и Зенитом.

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Жест поддержки Украины от иранцев

Прямо во время футбольного поединка группа фанатов развернула на трибунах большой сине-желтый флаг как жест поддержки Украины в войне против России. Конечно, в Иране полно тех, которые стоят на стороне страны-агрессорки, но есть и адекватные люди. которые различают добро и зло.

Такой момент попал в объективы камер, телефонов и быстро разлетелся соцсетями.

Флаг Украины на матче российского Зенита: смотрите видео

امروز در اصفهان مردم کمر جمهوری اسلامی را شکستند:

هواداران #سپاهان با پرچم اوکراین تیمشان را مقابل تیم زنیت روسیه تشویق کردند.#مهسا_امینی pic.twitter.com/oPhISHZbMM — Hamed Mohammadi (@HaamedMohammadi) February 17, 2023

Интересно, что фанаты Сепахана показали свою позицию по отношению к России, а их любимая команда наказала Зенит на футбольном поле. Два гола в первом тайме поставили точку в поединке, в котором российский клуб, к сожалению, потерпел поражение 2:0.

Это была первая фиаско российского гранда после затяжной серии из 9 матчей без поражений в товарищеских встречах. Что там "большой патриот" Толик Тимощук? "Соскучился" наверняка, когда увидел украинский флаг.

Триумфатор матча Сепахан уже 22 февраля сыграет в 1/8 финала Кубка Ирана против Персеполиса.