"Действительно, пока U-21 придает уверенности, это хороший знак. Что касается моей должности... Завтра матч национальной сборной с Англией, я сосредоточен на этой игре. Послезавтра утром я поеду в Италию на матч молодежной сборной", - рассказал тренер.

На предматчевой пресс-конференции Руслан Петрович рассказал, как ему удается совмещать сразу три должности. Интересно, что накануне "молодежка" порадовала наставника победой. Сборная Украины U-21 в товарищеском матче обыграла Данию 3:2.

41-летний наставник и легенда Днепра стал настоящим уникальным случаем в украинском футболе. Руслан Ротань одновременно работает на трех фронтах - наставник "молодежки", Александрии и исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины.

Ротань добавил, что отказываться принять главную команду страны на предстоящий матч было бы непатриотично с его стороны.

Сейчас моя страна в такой ситуации, из которой нужно выйти. Я не смог отказать, когда меня пригласили исполнять обязанности главного тренера на эту игру. Это было бы непатриотически с моей стороны. Я был бы расстрелян. Сейчас вся наша концентрация на матче с Англией,

– ответил Ротань.

В УАФ ожидают, что летом сборную возглавит Сергей Ребров, у которого по окончании сезона-2022/2023 заканчивается контракт с Аль-Айном. Не исключено, что клуб продлит контракт и разрушит все планы нашей команды. Хотя Ребров неоднократно заявлял, что хотел бы поработать во главе сине-желтых.

Поединок против Англии состоится 26 марта в 19:00 на "Уэмбли". Команда Гарета Саутгейта стартовала уже в отборе на Евро-2024. В первом матче англичане обыграли Италию 1:2. Этот поединок стал знаковым для нападающего Гарри Кейна, реализовавшего пенальти и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.