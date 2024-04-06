Не имели шанса отобраться, – Беленюк объяснил самоликвидацию россиян с лицензионных соревнований

Спортсмены со всего мира продолжают соревноваться на лицензионных турнирах. чтобы получить путевки на Олимпийские игры в Париж. Это одни из самых желанных соревнований в жизни спортсмена, но, к сожалению, там снова будут представители из России и Беларуси.

Однако в последнее время сложилась хорошая тенденция. Россияне самоликвидируются из соревнований, где могли получить лицензии на Олимпиаду-2024. В эксклюзивном интервью 24 Каналу Жан Беленюк рассказал, почему россияне сначала плакались из-за недопуска, а после получения допуска от МОК сами отказались от участия на турнирах.

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Почему российские спортивные федерации отказываются от соревнований

Олимпийский чемпион в Токио по греко-римской борьбе вспомнил последние отказы россиян от соревнований. Такие решения уже одобрили представители бокса и гимнастики. А вот российские борцы не хотят пропускать главный старт.

"Сейчас вообще прослеживается следующая тенденция. Многие российские федерации отказываются от участия в лицензионных турнирах. Отмечают, что они не видят никакого смысла выступать без флага и другой национальной символики. Из их уст звучат патриотические лозунги. Знаю, что в боксе, гимнастике уже приняли такие отказы. Также есть еще ряд федераций России, которые отказались от выступлений. Думаю, если там будет политическое решение спущено сверху, то все быстренько переобуваются", – рассказал Беленюк.

Однако украинский борец добавил, что причиной таких отказов является мотивация. Ведь у россиян нет особых шансов в как можно большем количестве отобраться на Олимпиаду в Париж. Именно сейчас в самом разгаре происходит отборочный этап во Францию.

Не все желающие смогут принять участие в этих соревнованиях. Поскольку враждебные представители в течение долгого срока были отстранены от соревнований. Поэтому у них банально не хватает количества зачетных очков, что нужны для участия в турнире.

Беленюк привел пример из фехтования.

Поэтому им выгоднее сейчас заявлять, что они самостоятельно не захотели участвовать в соревнованиях. А реально – они просто уже не имели шанса отобраться. Это тоже надо понимать,

– добавил Жан.

По словам олимпийского чемпиона, уже 5 апреля россияне начали борьбу на азербайджанском ковре, на первом европейском лицензионном турнире в Баку.

Накануне лишь стало известно, что МОК недопустил к важному старту титулованного российского вольника Абдулрашида Садулаева, которому ранее уже запрещали въезд в румынский Бухарест, хотя тот имел открытую визу.

UWW делал все, чтобы олимпийский чемпион из России выступил в Баку, но в Международном олимпийском комитете пошли на перекор решению мировой федерации борьбы.