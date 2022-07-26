Вацко: Семье Ракицкого гораздо комфортнее на юге Турции

Комментатор назвал причины, заставившие Ярослава Ракицкого подписать контракт с турецким Адана Демирспором.

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С непереходом Николая Матвиенко в Аякс, как говорили и писали, эта история не имеет ничего общего. Здесь все очень просто. Турки перебили финансовое предложение Шахтера. И так, семье Ярослава Ракицкого гораздо комфортнее на юге Турции, чем в среде вой сирен воздушных тревог в Украине и "дружественных" комментариев украинских болельщиков футбола в интернете,

– сказал журналист.

Карьера футболиста

Игрок подписал контракт по схеме 1+1. Предыдущим клубом 32-летнего центрбека был Зенит, за который он выступал 2,5 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий покинул санкт-петербургский клуб. Он побывал в расположении харьковского Металлиста и донецкого Шахтера. Он даже сыграл за "горняков" несколько товарищеских матчей. Но не стал полноценным игроком какого-нибудь из двух украинских клубов.

Ранее журналист Михаил Спиваковский рассказывал, что защитник вместе с семьей отказался от возвращения в клуб.

Кстати говоря. Прошлый сезон Суперлиги новая команда Ракицкого завершила на 9 месте.