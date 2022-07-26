Вацко: Родині Ракіцького набагато комфортніше на півдні Туреччини

Коментатор назвав причини, що змусили Ярослава Ракицького підписати контракт з турецьким Адана Демірспором.

До теми Ракіцький обрав Туреччину: чому зірвалось повернення захисника у Шахтар після втечі з росії

З непереходом Миколи Матвієнка в Аякс, як говорили і писали, ця історія не має нічого спільного. Тут все дуже просто. Турки перебили фінансово пропозицію Шахтаря. І так, родині Ярослава Ракіцького набагато комфортніше на півдні Туреччини, ніж у середовищі виття сирен повітряних тривог в Україні і "дружніх" коментарів українських вболівальників футболу в інтернеті,

– сказав журналіст.

Кар'єра футболіста

Гравець підписав контракт за схемою 1+1. Попереднім клубом 32-річного центрбека був Зеніт, за який він виступав впродовж 2,5 років.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Ракіцький залишив санкт-петербурзький клуб. Він побував у розташуванні харківського Металіста та донецького Шахтаря. Він навіть зіграв за "гірників" декілька товариських матчів.Але не став повноцінним гравцем якогось із двох українських клубів.

Раніше журналіст Михайло Співаковський розповідав, що захисник разом із сім'єю відмовився від повернення у донецький клуб.

До речі. Минулий сезон Суперліги нова команда Ракіцького завершила на 9-му місці.