"Слова Инфантино – позор": спортивный директор сборной Дании раскритиковал FIFA
Источник:Sportbuzzer
Президент FIFA Джанни Инфантино выступил перед открытием ЧМ-2022. Он осудил и отверг критику в адрес хозяина Мундиаля – Катара.
Слова Джанни Инфантино подверг резкой критике спортивный директор сборной Дании Петер Меллер. Президент FIFA на пресс-конференции, в частности, обвинил европейцев в двойных стандартах, поскольку они постоянно критиковали ситуацию с правами человека в Катаре.
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Я считаю это позорным. Это человек, который формирует имидж футбола и может действительно показать, на что способен футбол,
– подчеркнул датчанин.
FIFA отклонила инициативу Дании
Он также рассказал, что Датская ассоциация футбола хотела, чтобы сборная тренировалась под лозунгом "Права человека для всех". FIFA отклонила это предложение.
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"Кроме того, мы еще несколько месяцев назад объявили, что мы будем играть с радужными повязками. Однако FIFA прокомментировала это только за день до старта Мундиаля", – возмутился спортивный директор сборной Дании.
После ЧМ Катар станет никому не интересным
Меллер также предположил, что никаких изменений в Катаре после ЧМ-2022 не произойдет. В долгосрочной перспективе ситуация с правами людей в этой стране не изменится.
Считаете ли вы, что Мундиаль улучшил ситуацию в ЮАР или Бразилии,
– риторически спросил датчанин.