Несмотря на серьезное предложение: в Шахтере назвали причины, почему не отпустили Матвиенко в АПЛ

Донецкий Шахтер сумел продолжить сотрудничество с лидером защиты Николаем Матвиенко. Футболист подписал новое соглашение с "горняками" перед отъездом в сборную Украины.

Старый контракт Николая Матвиенко с донецким клубом истекал в 2025 году. В то же время "горняки" решили долго не ждать и заключить новое соглашение с лидером защитной линии.

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Не хотят отпускать своего лидера

Матвиенко поставил свою подпись под контрактом с Шахтером до конца 2027 года. Также есть опция пролонгации соглашения еще на год.

Спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна назвал две причины, по которым Шахтер продолжил сотрудничество с 26-летним защитником. И это на фоне серьезного предложения из Англии, куда СМИ так активно сватали Матвиенко. Речь шла о Брайтоне, возглавляемый бывшим наставником "горняков" Роберто Де Дзерби, и Эвертон, за который выступает другой украинский защитник Виталий Миколенко.

Мы его не отпустили: во-первых, считаем, что он стоит больше, а во-вторых, он лидер Шахтера и сборной Украины, он – будущее нашего клуба и национальной команды. Поэтому мы будем уважать каждое предложение, поступающее в отношении футболиста, и будем рассматривать либо трансфер игрока, либо подписание нового контракта. Возможно, в будущем поступит лучшее предложение и он окажется в одном из топ-чемпионатов Европы, а сегодня Николай Матвиенко многое дает Шахтеру, ведет себя очень профессионально.

– рассказал функционер украинского гранда.

Срна добавил, что Матвиенко дает хороший пример молодым футболистам, ведь за все годы Николай не заработал ни одной красной карточки.

Новый контракт для защитника Срна называет наградой Матвиенко, как футболисту, человеку и профессионалу.

Главное о карьере Николая Матвиенко в Шахтере

Николай Матвиенко – воспитанник донецкой команды. Почти всю свою сознательную карьеру отдал Шахтеру.

Для получения опыта и игровой практики ездил в аренду во львовские Карпаты и полтавскую Ворсклу. В других клубах очень хорошо себя зарекомендовал и получил шанс проявить себя в составе "горняков".

В конце 2017 года вернулся в донецкий клуб, который больше не покидал. Матвиенко стал стабильным игроком основы и впоследствии и одним из лидеров команды.

В общей сложности уже успел провести в футболке Шахтера 157 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 ассистов.

В текущем сезоне Николай провел за дончан уже 26 поединков – один гол и три результативных передачи.

Вместе с дончанами получил уже 8 трофеев.

На старте второго круга Шахтер отобрал у Днепра-1 лидерство у УПЛ. Теперь преимущество "горняков" над днепрянами составляет уже 3 балла - 42 против 39 у днепровского коллектива. Матвиенко близок к девятому для себя титулу в футболке донецкого клуба.