Старий контракт Миколи Матвієнка з донецьким клубом спливав у 2025 році. Натомість "гірники" вирішили довго не чекати та укласти нову угоду з лідером захисної лінії.

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Не хочуть відпускати свого лідера

Матвієнко поставив свій підпис під контрактом із Шахтарем до кінця 2027 року. Також є опція пролонгації угоди ще на один рік.

Спортивний директор донецького клубу Даріо Срна назвав дві причини, чому Шахтар продовжив співпрацю із 26-річним оборонцем. І це на тлі серйозної пропозиції із Англії, куди ЗМІ так активно сватали Матвієнка. Мова йшла про Брайтон, який очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, та Евертон, за який виступає інший український захисник Віталій Миколенко.

Ми його не відпустили: по-перше, вважаємо, що він коштує більше, а по-друге, він є лідером Шахтаря та збірної України, він – майбутнє нашого клубу та національної команди. Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, й розглядатимемо або трансфер гравця, або підписання нового контракту. Можливо, у майбутньому надійде краща пропозиція і він опиниться в одному з топ-чемпіонатів Європи, а сьогодні Микола Матвієнко багато дає Шахтарю, поводиться дуже професійно,

– розповів функціонер українського гранда.

Срна додав, що Матвієнко дає гарний приклад молодим футболістам, адже за усі роки Микола не заробив жодної червоної картки.

Новий контракт для захисника Срна називає нагородою для Матвієнка, як футболісту, людині та професіоналу.

Головне про кар'єру Миколи Матвієнка у Шахтарі

Микола Матвієнко – вихованець донецької команди. Майже усю свою свідому кар'єру віддав Шахтарю.

Для здобуття досвіду та ігрової практики їздив в оренди у львівські Карпати та полтавську Ворсклу. В інших клубах дуже добре себе зарекомендував та отримав шанс проявити себе у складі "гірників".

Вкінці 2017-го року повернувся у донецький клуб, який більше не покидав. Матвієнко став стабільним гравцем основи та згодом й одним із лідерів команди.

Загалом вже встиг провести у футболці Шахтаря 157 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 12 асистів.

У поточному сезоні Микола провів за донеччан вже 26 поєдинків – один гол та три результативні передачі.

Разом із донеччанами здобув вже 8 трофеїв.

До слова. На старті другого кола Шахтар відібрав у Дніпра-1 лідерство в УПЛ. Тепер перевага "гірників" над дніпрянами складає вже 3 бали – 42 проти 39-ти у дніпровського колективу. Матвієнко близький до дев'ятого для себе титулу у футболці донецького клубу.