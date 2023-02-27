Вже три поспіль поєдинки Челсі не знає ні смаку перемог, ні смаку поразок. У рамках 25-го туру АПЛ "сині" програли на виїзді "шпорам" 2:0. Переможні голи у ворота команди Грема Поттера забивали Олівер Скіпп та Гаррі Кейн.

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Лондонський клуб ніяк не може віднайти свою гру під керівництвом англійського тренера. Фанати "аристократів" засмучені такими провальними результатами своїх улюбленців. Однак Поттер не бачить своєї провини у цьому. Навіть витрачені понад 600 мільйонів на трансферному ринку поки що не допомагають команді здобувати очки.

Поттер: Третя гра за тиждень ускладнює вибір одного і того ж складу

Після чергового поганого матчу головний тренер Челсі пояснив, чому зробив зміни у порівнянні з попереднім поєдинком. Це також стосується Михайла Мудрика, який з'явився на футбольному полі лише на 83-й хвилині замість Жоао Фелікса.

Але такого мізерного часу не вистачило українцю, аби змінити хід поєдинку. Замість лівого вінгера збірної України з перших секунд матч розпочав Рахім Стерлінг.

Третя гра за тиждень ускладнює вибір одного і того ж складу. Ми грали в Дортмунді в середу, повернулися додому о 4-й ранку, а в суботу зіграли матч Прем'єр-ліги. Була лише одна заміна у порівнянні з матчем в Дортмунді – Стерлінг вийшов замість Мудрика,

– сказав наставник "синіх".

Нагадаємо, що Мудрик лише вливається у колектив. Михайло взяв участь у шести поєдинках лондонського клубу, у яких наразі ще не відзначався корисними діями.

"Ц е буде на моїй совісті"

Поттер навів інші приклади ротацій футболістів.

"Наприклад, Рубен Лофтус-Чік, Тьягу Сілва та Ріс Джеймс взагалі не змогли зіграти проти Саутгемптона. Ось така ситуація у нас зараз. Я багато разів намагався пояснити, що таке довготривалі травми, після ких гравці просто не здатні виходити на поле тричі за тиждень. Я зобов'язаний піклуватися про них і про їхнє благополуччя. Мушу переконатися, що вони виходять на поле без зайвого ризику отримати травму", – відповів тренер Челсі.

Поттер заявив, що не хоче жертвувати здоров'ям своїх підопічних, якщо ті через великі навантаження отримають травми.

"Якщо Ріс Джеймс, не дай Боже, зламається через проблему з перевантаженням, тому що у нього не було часу відновитися чи зіграти тричі за тиждень, то це буде на моїй совісті. Очевидно, що я також відповідаю за наслідки від зміни складу. Але я не думаю, що у нас було занадто багато змін від Вест Хема і Боруссії до цієї гри", – додав Поттер.

Провальний сезон Челсі

Відзначимо, що востаннє лондонський клуб перемагав ще 15 січня 2023 року у домашньому матчі проти Крістал Пелес (1:0). Якраз у цей день оголосили про підписання Мудрика, Михайло спостерігав за перемогою з трибун "Стемфорд Брідж".

Після чого команда Поттера розписала три нічиї та зазнала трьох поразок. Челсі після 25 турів йде лише на 10-му місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі незмінну кількість балів – 31. Відставання від дев'ятого Брентфорда складає 4 очки.

Однак Астон Вілла, яка дихає у спину Челсі, має таку ж кількість пунктів, як і "сині".

До слова. У наступному матчі Челсі зіграє вдома проти Лідса у рамках АПЛ (4 березня).