Гераскевич назвал ряд факторов, повлиявших на скандальное решение МОК в отношении россиян
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в очередной раз прокомментировал решение МОК о возвращении россиян. Он рассказал, почему Комитет продолжает закрывать глаза по поводу деятельности российских спортсменов.
Ни для кого не секрет, что российские спортсмены поддерживают войну в Украине. В частности, они посещают политические мероприятия, проводят собрания во временно оккупированном Крыму, имеют воинские звания. Однако МОК все же решил допустить россиян к выступлениям на Олимпиаде в Париже.
Гераскевич рассказал в интервью для 24 Канала, почему же МОК продолжает закрывать на все это глаза.
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Гераскевич о скандальном решении МОК
По мнению Владислава, здесь есть несколько факторов:
"Во-первых, было немало информации, что Путин поддерживал избрание Томаса Баха на пост президента МОК. Было несколько источников, которые об этом сообщали".
Владислав отмечает, что особое отношение к России уже не в первый раз. В частности, он припомнил допинговый скандал с участием РФ.
Тогда даже было какое-то очень специфическое отношение к ним. Многие федерации и страны выступали за их отстранение. Были какие-то спортсмены отстранены, и то не все употреблявшие допинг. И это уже можно воспринимать как особое отношение к России со стороны Олимпийского комитета,
– сказал Гераскевич.
Также он выделил лобби россиян среди представительства МОК.
"Я говорю о членах МОК и о тех комиссиях от комитета. Эти комиссии также очень влияют на мнение МОК. И в тех комиссиях до недавнего времени было очень много россиян, они до сих пор там остаются, но часть из них была отстранена с помощью этой нашей совместной работы. И там до сих пор есть очень сомнительные персонажи, как Исинбаева, которая остается майором армии России", – заявил Гераскевич.
Скелетонист также отметил, что у "Украины очень слабая позиция представительства в МОК". Он имеет в виду бывшего главу НОК Сергея Бубку.
Как выступил Гераскевич в этом сезоне
- Украинец выступил на трех этапах Кубка мира. В общем зачете он опустился с шестого места на десятое. В его активе 380 очков.
- Свое выступление на последнем этапе в Австрии украинец закончил на 20-й позиции.
- Следующий этап Кубка мира по скелетону состоится 12 января в швейцарском Санкт-Морице.