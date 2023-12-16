Гераскевич назвал ряд факторов, повлиявших на скандальное решение МОК в отношении россиян

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в очередной раз прокомментировал решение МОК о возвращении россиян. Он рассказал, почему Комитет продолжает закрывать глаза по поводу деятельности российских спортсменов.

Ни для кого не секрет, что российские спортсмены поддерживают войну в Украине. В частности, они посещают политические мероприятия, проводят собрания во временно оккупированном Крыму, имеют воинские звания. Однако МОК все же решил допустить россиян к выступлениям на Олимпиаде в Париже.

Гераскевич рассказал в интервью для 24 Канала, почему же МОК продолжает закрывать на все это глаза.

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Гераскевич о скандальном решении МОК

По мнению Владислава, здесь есть несколько факторов:

"Во-первых, было немало информации, что Путин поддерживал избрание Томаса Баха на пост президента МОК. Было несколько источников, которые об этом сообщали".

Владислав отмечает, что особое отношение к России уже не в первый раз. В частности, он припомнил допинговый скандал с участием РФ.

Тогда даже было какое-то очень специфическое отношение к ним. Многие федерации и страны выступали за их отстранение. Были какие-то спортсмены отстранены, и то не все употреблявшие допинг. И это уже можно воспринимать как особое отношение к России со стороны Олимпийского комитета,

– сказал Гераскевич.

Также он выделил лобби россиян среди представительства МОК.

"Я говорю о членах МОК и о тех комиссиях от комитета. Эти комиссии также очень влияют на мнение МОК. И в тех комиссиях до недавнего времени было очень много россиян, они до сих пор там остаются, но часть из них была отстранена с помощью этой нашей совместной работы. И там до сих пор есть очень сомнительные персонажи, как Исинбаева, которая остается майором армии России", – заявил Гераскевич.

Скелетонист также отметил, что у "Украины очень слабая позиция представительства в МОК". Он имеет в виду бывшего главу НОК Сергея Бубку.

Как выступил Гераскевич в этом сезоне