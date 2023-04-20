Почему миланское дерби в Лиге чемпионов – шаткая позиция для Украины

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. И нас ждет миланское дерби – Интер и Милан разыграют одну из путевок в финал турнира. И пока подобная ситуация ставит под вопрос участие украинской команды в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.

Победитель Лиги чемпионов получает прямую путевку в групповой этап турнира на следующий сезон. Однако если команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов через внутренний чемпионат, это дополнительное место переходит чемпиону ассоциации, которая занимает 11-е место в рейтинге УЕФА. Именно на это место в сезоне 2023/2024 и претендует на чемпионат Украины.

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Пока УПЛ находится на 12 месте, но на 10-й строчке размещен российский чемпионат, не допущенный к участию в еврокубках. Именно поэтому чемпион Украины и заинтересован в том, чтобы Лигу чемпионов выиграла та команда, которая гарантирует себе место в турнире на следующий сезон через внутренний чемпионат. Ведь тогда не придется пробиваться через сито квалификации в групповой этап.

В полуфинал Лиги чемпионов вышли четыре команды. Испанский Реал сыграет против английского Манчестер Сити, а вторую путевку в финал разыграют итальянские Милан и Интер.

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В этих трех чемпионатах места в групповом этапе Лиге чемпионов получают команды, финишировавшие в топ-4. Пока Реал и Манчестер Сити идут на второй позиции в своих чемпионатах. Но "сливочные" имеют 14 очков преимущества над пятым местом за 9 туров до конца. А "горожане" имеют 17 очков преимущества за семь туров до конца, еще имея матч в запасе.

А вот в Италии ситуация довольно шаткая. Там осталось провести еще восемь туров, и пока Наполи может чувствовать себя в безопасности. А также Лацио. В то же время, сразу четыре команды ведут борьбу за попадание в топ-4. Среди них Милан и Интер. Пока именно Милан занимает четвертое место. А Интер разместился на пятой строчке с отставанием в два очка от соперника. Хотя еще недавно Интер был на второй строчке в турнирной таблице. Так что ситуация с каждым туром может измениться.

"Нерадзурри" довольно неудачно провели несколько последних игр в Серии А (четыре поражения и одна ничья за последние пять матчей), что и отбросило их со второго места сразу на пятое. Следовательно, вполне могут оказаться "за бортом" первой четверки по итогам сезона, а вместе с тем и не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Разве что они выиграют турнир в этом сезоне. Команду до конца чемпионата еще ожидают матчи против прямых конкурентов – Лацио, Ромы, Наполи и Аталанты.

Не слишком лёгкий календарь и у Милана. На команду еще ожидают матчи против Ромы, Лацио и Ювентуса. Так что они тоже пока находятся в "группе риска". Следовательно, не исключено, что даже обе миланские команды окажутся за пределами топ-4.

Если ситуация с Реалом и Манчестер Сити и их вероятной победой в Лиге чемпионов вызывает мало опасений, то триумф одной из миланских команд вполне может оставить чемпиона Украины без прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. И "подвешенной" такая ситуация будет оставаться достаточно долго. Последний тур чемпионата Италии запланирован на 4 июня. Тогда и будет известно кто какое место занял окончательно. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня. И не исключено, что "украинский вопрос" продлится до финального свистка матча в Стамбуле.