Среди 28 футболистов не нашлось места левому защитнику сборной Украины Виталию Миколенко. Английский клуб не сообщил причину отсутствия украинца.
К теме 28 футболистов отправились, а он – нет: Миколенко не улетел с Эвертоном на тренировочный сбор
Надеемся на скорый возврат в состав "ирисок"
Чуть позже в СМИ появилась информация, почему Миколенко не поехал вместе с "ирисками" на собрание. Вероятно, Виталий вместе с Мейсоном Холгейтом не поехали в Швейцарию из-за повреждений. Оба остались в Ливерпуле на клубной базе Эвертона.
Напомним, что украинский футболист пропустил последние три тура АПЛ и три июньских матча сборной Украины. У Миколенко было небольшое растяжение мышц бедра.
Ранее же в английском клубе сообщали, что футболисты, имеющие травмы, или долго находившиеся в национальных командах, не поедут на короткое собрание "ирисок" в Швейцарию.
На фоне этого всего еще и пресса раскручивает слухи об интересе Эвертона к Балло-Туре, играющему на левом фланге защиты итальянского Милана. Также конкурентом Миколенко на левом фланге может оказаться Рожерио из другого итальянского клуба Сассуоло.
В прошлом сезоне-2022/2023 Эвертон чуть не вылетел из АПЛ. "Ириски" занял лишь 17 место, а это в шаге от игры на вылет. За 38 туров клуб украинца набрал всего 36 баллов.
Главное о выступлениях Николенко в Эвертоне
- 1 января 2022 года Миколенко подписал контракт с Эвертоном. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
- В футболке "ирисок" 24-летний левый защитник провел 51 матч, у которых отличился дебютным голом. Это единственное результативное действие украинца за Эвертона.
- С игрой в Эвертоне повысилась трансферная цена на Миколенко, которая теперь составляет 25 миллионов евро.