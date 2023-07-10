Среди 28 футболистов не нашлось места левому защитнику сборной Украины Виталию Миколенко. Английский клуб не сообщил причину отсутствия украинца.

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Чуть позже в СМИ появилась информация, почему Миколенко не поехал вместе с "ирисками" на собрание. Вероятно, Виталий вместе с Мейсоном Холгейтом не поехали в Швейцарию из-за повреждений. Оба остались в Ливерпуле на клубной базе Эвертона.

Напомним, что украинский футболист пропустил последние три тура АПЛ и три июньских матча сборной Украины. У Миколенко было небольшое растяжение мышц бедра.

Ранее же в английском клубе сообщали, что футболисты, имеющие травмы, или долго находившиеся в национальных командах, не поедут на короткое собрание "ирисок" в Швейцарию.

На фоне этого всего еще и пресса раскручивает слухи об интересе Эвертона к Балло-Туре, играющему на левом фланге защиты итальянского Милана. Также конкурентом Миколенко на левом фланге может оказаться Рожерио из другого итальянского клуба Сассуоло.

В прошлом сезоне-2022/2023 Эвертон чуть не вылетел из АПЛ. "Ириски" занял лишь 17 место, а это в шаге от игры на вылет. За 38 туров клуб украинца набрал всего 36 баллов.

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