У фаната соперника остановилось сердце: болельщики Базеля не пускали врачей на трибуны – видео

Фиорентина сумела против Базеля после поражения в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Во время поединка на трибунах произошел ужасный случай, а фанаты швейцарского клуба едва не привели к летальным исходам.

В первом матче Фиорентина неожиданно потерпела домашнее поражение от Базеля 1:2. Поэтому в ответном матче "фиалкам" нужно было побеждать, чтобы проходить в финал Лиги конференций.

К теме Кто стал финалистом Лиги конференций: видеообзоры полуфинальных матчей

Поведение фанатов, которое могло привести к смерти

Основное время встречи завершилось победой итальянского клуба со счетом 1:2. Поэтому полуфинал был переведен в дополнительные 15-минутные тайма, в которых Фиорентине удалось дожать неуступчивых швейцарцев.

На девятой компенсированной ко второму тайма минуте гости повели в счете 1:3. Автором гола стал Антонин Барак, выведший Фиорентину в финал ЛК.

Однако в начале второго экстрайма у гостей произошел неприятный эпизод за пределами футбольного поля. Футболисты Фиорентины попросили главного арбитра приостановить поединок из-за чрезмерных криков с трибун. Оказалось, что у одного из фанатов "фиалок" на трибунах остановилось сердце.

К болельщику, у которого произошло сердечное приступ, мгновенно побежали дежурившие на этом матче медики. Однако на пути врачей, бежавших спасти жизнь фаната Фиорентины, стали болельщики Базеля. Те начали бросать посторонние предметы в футболистов итальянского клуба. Поэтому стюарды просто боялись открыть трибуну, чтобы вошли медики. Болельщики Базеля могли просто вырваться на поле посреди матча.

Базель должен провести воспитательную работу с болельщиками своего клуба, ведь такое их поведение могло привести к смерти фаната соперника.

У фаната Фиорентины остановилось сердце во время матча: смотрите видео

Из-за этой жуткой ситуации поединок был приостановлен на 10 минут.

Однако даже эта задержка не помешала Фиорентине забить и пробиться в финал Лиги конференций.

В решающем матче за трофей "фиалки" сыграют против английского Вест Хэма. "Молотобойцы" в двух встречах переиграли АЗ – 2:1 и 0:1.

Отметим, если у Серии А дела у Фиорентины идут не так хорошо (8-е место), то "фиалки" продолжают бороться сразу за два трофея в других турнирах. Клуб сыграет не только в финале Лиги конференций, но и в финале Кубка Италии (24 мая против Интера).