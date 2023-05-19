У першому матчі Фіорентина несподівано зазнала домашньої поразки від Базеля 1:2. Тому у матчі-відповіді "фіалкам" потрібно було перемагати, аби проходити у фінал Ліги конференцій.

До теми Хто став фіналістом Ліги конференцій: відеоогляди півфінальних матчів

Поведінка фанатів, яка могли привести до смерті

Основний час зустрічі закінчився перемогою італійського клубу з рахунком 1:2. Тому півфінал був переведений у додаткові 15-хвилинні тайми, у яких Фіорентині вдалось дотиснути непоступливих швейцарців.

На дев'ятій компенсованій до другого тайму хвилині гості повели у рахунку 1:3. Автором голу став Антонін Барак, який вивів Фіорентину у фінал ЛК.

Однак на початку другого екстратайму у гостей стався неприємний епізод за межами футбольного поля. Футболісти Фіорентини попросили головного арбітра призупинити поєдинок через надмірні крики з трибун. Виявилось, що в одного з фанатів "фіалок" на трибунах зупинилось серце.

До уболівальника, у якого стався серцевий напад, миттєво побігли медики, які чергували на цьому матчі. Однак на шляху лікарів, які бігли врятувати життя фаната Фіорентини, стали уболівальники Базеля. Ті почали кидати сторонні предмети у футболістів італійського клубу. Тому стюарди просто боялись відкрити трибуну, аби зайшли медики. Адже уболівальники Базеля могли просто вирватись на поле посеред матчу.

Базелю слід провести виховну роботу з уболівальниками свого клубу, адже така їх поведінка могла привести до смерті фаната суперника.

У фаната Фіорентини зупинилось серце під час матчу: дивіться відео

Через цю моторошну ситуацію поєдинок був призупинений на 10 хвилин.

Однак навіть ця затримка не завадила Фіорентині забити та пробитись у фінал Ліги конференцій.

У вирішальному матчі за трофей "фіалки" зіграють проти англійського Вест Хема. "Молотобійці" у двох зустрічах переграли АЗ – 2:1 та 0:1.

Відзначимо, якщо у Серії А справи у Фіорентини йдуть не так добре (8-е місце), то "фіалки" продовжують боротись одразу за два трофеї в інших турнірах. Клуб зіграє не лише у фіналі Ліги конференцій, а й у фіналі Кубка Італії (24 травня проти Інтера).