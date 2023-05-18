Финалистами второго розыгрыша Лиги конференций стали Вест Хэм и Фиорентина. Соперники определят сильнейшего 7 июня, пишет 24 Канал.

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В Лиге конференций состоялись ответные матчи 1/2 финала: АЗ Алкмар противостоял Вест Хэму, а Базель встречался с Фиорентиной.

АЗ Алкмар – Вест Хэм 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

АЗ Алкмар в нынешнем розыгрыше Лиги конференций уже создавал сенсации. Поэтому в ответном матче алкмарцы надеялись отыграться после домашнего поражения 1:2.

Судьбу поединка решил единственный гол в конце встречи. Испанский хавбек "молотобойцев" Пабло Форнальс красивым ударом из предела штрафной попал в ворота хозяев.

Бывшая команда Андрея Ярмоленко одержала вторую победу в противостоянии с АЗ и вышла в финал Лиги конференций.

Видеообзор матча АЗ Алкмар – Вест Хэм

Базель – Фиорентина 1:3

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

В первом матче неожиданную победу на выезде одержал Базель (2:1). Так что в выездном поединке "фиалки" планировали взять реванш.

Первым открыл счет игрок итальянского клуба. Форвард Николас Гонсалес удачно замкнул подачу с углового и вывел свою команду вперед. Базель ответил во втором тайме. На 55-й минуте Амдуни продемонстрировал индивидуальное мастерство и восстановил паритет во встрече.

"Фиалки" благодаря усилиям аргентинца Гонсалеса на 72-й минуте снова вышли вперед. Общий счет поединка сравнялся.

Судьба финалиста решилась в конце овертайма. Чешский хавбек Фиорентины Антонин Барак поставил точку в матче и вывел свою команду в финал.

Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.

Видеообзор матча Базель – Фиорентина