Почему Малиновский вне заявки на матч против Интера: во всем виноват COVID-19

Аталанта 16 января принимает Интер в центральном матче 22-го тура Серии А. Украинец Руслан Малиновский не сумел помочь клубу из Бергамо.

Вспышка коронавируса в Аталанте

Заявка Аталанты на игру против лидера Серии А удивила украинских поклонников футбола. Руслан Малиновский оказался вне заявки бергамовцев на этот матч.

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По информации издания, украинец получил положительный тест на коронавирус. Пострадал от COVID-19 и партнер Малиновского по команде Йосип Иличич.

Оба футболиста по всем медицинским протоколам были отправлены на самоизоляцию.

Аталанта к этому поединку шла 4-й, Интер подошел к встрече в статусе лидера чемпионата.