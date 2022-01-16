Почему Малиновский вне заявки на матч против Интера: во всем виноват COVID-19
16 января 2022 , 23:21Читати новину українською
Источник:Football-Italia
Аталанта 16 января принимает Интер в центральном матче 22-го тура Серии А. Украинец Руслан Малиновский не сумел помочь клубу из Бергамо.
Вспышка коронавируса в Аталанте
Заявка Аталанты на игру против лидера Серии А удивила украинских поклонников футбола. Руслан Малиновский оказался вне заявки бергамовцев на этот матч.
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По информации издания, украинец получил положительный тест на коронавирус. Пострадал от COVID-19 и партнер Малиновского по команде Йосип Иличич.
Оба футболиста по всем медицинским протоколам были отправлены на самоизоляцию.
Аталанта к этому поединку шла 4-й, Интер подошел к встрече в статусе лидера чемпионата.
- В сезоне-202/2022 правый вингер с Украины провел за Аталанту 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
- В последний раз Малиновский выходил в футболке бергамовского клуба 9 января. В этот день клуб из Бергамо переиграл Удинезе в матче Серии А со счетом 2:6. Украинец отметился голом и сделал результативную передачу.