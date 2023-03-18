Месси ушел посреди тренировки ПСЖ: Барселона может воспользоваться конфликтами звезды в Париже

Французское ПСЖ готовится к следующему матчу Лиги 1 против Ренна. На одной из тренировок парижан возник конфликт.

14 марта Лионель Месси без разрешения главного тренера покинул тренировочный процесс французского гранда. Клуб попытался скрыть внутренний конфликт от посторонних, но все равно эта ситуация вылилась извне.

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Звездный аргентинец проявил свой характер

Стало известно, почему аргентинский футболист ушел с тренировки ПСЖ. Все потому, что Лео не понравился упражнениям два на два. Главный наставник парижан Кристоф Галтье пытался убедить Месси не делать этого, а продолжить тренировочный процесс. Но аргентинец не повел себя на уговоры тренера.

Интересно, что кресло под Галтье сильно зашаталось после вылета его команд из Лиги чемпионов. Боссы французского гранда созвали срочное совещание, где должно было затрагиваться вопрос о возможной смене главного тренера. Как видим, Гальтье удалось убедить руководство команды в своем профессионализме.

Напомним, что вокруг Месси бушует много слухов о его возможном возвращении в Барселону. Но есть и версии, что Лионель может продолжить карьеру в Париже. Но для этого ПСЖ следует выполнить условия чемпиона мира-2022 в составе сборной Аргентины.

Лео подпишет новый контракт с парижским клубом только в том случае, если ПСЖ будет играть на таком же высоком уровне, что и сейчас. Звездный футболист боится, что руководство парижан бросит команду из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

ПСЖ после 27 туров лидирует в Лиге 1, имея преимущество над вторым Марселем в 10 баллов – 66 против 56 у "провансальцев".

Главное о феерии Месси в ПСЖ

В августе 2011 года Месси покинул Барселону и перебрался в ПСЖ. Лео достался парижанам в статусе свободного агента.

Контракт Лео с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Есть опция пролонгации сделки еще на один год.

Вместе с Килианом Мбаппе и Неймаром образуют космическое трио в атакующей линии парижан.

С того времени провел в футболке ПСЖ уже 65 поединков – 29 мячей и 32 ассиста.

В текущем сезоне аргентинец отыграл за французский гранд 31 матч, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Следующий поединок ПСЖ сыграет дома против Бреста. Начало встречи в 18.05. Пока неизвестно, как ситуация на тренировке повлияет на участие Месси в предстоящем матче.