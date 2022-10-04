Не из-за "А", а из-за "О"

Перед очной встречей на табло стадиона имени Валерия Лобановского был освещен старый Кривбасс. Криворожский клуб отреагировал на такой прокол от Зари.

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Видео реакции Кривбасса на старое лого

Интересно, что лого Зори вызывает возмущение не только Кривбасса, но и украинских футбольных фанатов. Луганский клуб продолжает использовать русскую версию лого, в котором Заря пишется через "А" – Заря.

Криворожский клуб обратился к Заре с просьбой сменить эмблему с враждебным языком на украинский. Представители Кривбасса уже даже сделали ее для луганской команды. Клуб просит УПЛ и СМИ использовать исключительно вариант логотипа с государственным языком, ведь Луганск – это Украина.

Сам Кривбасс в презентации перед матчем 5-го тура использовал украиноязычную эмблему соперника.

В этой ситуации, когда в Украине с 2014 года идет война, а с 24 февраля произошло полномасштабное вторжение россиян на нашу землю, когда страна-агрессор каждый день убивает украинцев, у кого-то в нашем футболе еще остаются логотипы на русском языке? Это нарушает как юридические, так и в первую очередь все нравственные нормы,

– говорится в публикации клуба из Кривого Рога.

Отметим, что русскоязычное лого Зоря использует на клубном автобусе, который ездит по украинским дорогам, а также в своих соцсетях.

К слову. Заря после 5 туров идет на третьем месте в УПЛ, имея в своем активе 10 очков. Подопечные Патрика ван Леувена уступает только Шахтеру и Днепру-1.