"Недоволен его игрой": тренер Челси о замене Мудрика в матче против Вулверхэмптона

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал замену Михаила Мудрика после первого тайма. Это произошло в матче АПЛ против Вулверхэмптона.

В воскресенье, 25 августа, состоялись матчи 2-го тура чемпионата Англии. В одном из них Челси одолело Вулверхэмптон со счетом 2:6.

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Почему Мареска заменил Мудрика

Главный тренер Челси отметил, что ему не понравилась игра украинца в матче.

Я заменил его, потому что не был доволен его выступлением. В отдельных моментах он должен был играть лучше. Он неустанно работал без мяча, но когда круглый был у него, то я ожидал куда больше качества от Миши. У него были и положительные моменты сегодня, но в целом его выступление было таким, что заставил меня сделать замену после первого тайма,

– рассказал Энцо Мареска.

Справка. За 45 минут, проведенных на поле в матче против Вулверхэмптона, Михаил Мудрик совершил 13 касаний мяча и 5 точных передач из 8. Его оценка от Sofascore составляет 6,2.

Отметим, что с начала нового сезона украинец еще не отметился никакими результативными действиями.