У неділю, 25 серпня, відбулися матчі 2-го туру чемпіонату Англії. В одному з них Челсі здолало Вулверхемптон з рахунком 2:6.

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Чому Мареска замінив Мудрика

Головний тренер Челсі зазначив, що йому не сподобалася гра українця у матчі.

Я замінив його, бо не був задоволений його виступом. В окремих моментах він повинен був грати краще. Він невпинно працював без мʼяча, але коли круглий був у нього, то я очікував куди більше якості від Міші. У нього були і позитивні моменти сьогодні, але загалом його виступ був таким, що змусив мене зробити заміну після першого тайму,

– розповів Енцо Мареска.

Довідка. За 45 хвилин, проведених на полі у матчі проти Вулверхемптона, Михайло Мудрик здійснив 13 дотиків до м'яча та 5 точних передач з 8. Його оцінка від Sofascore становить 6,2.

Відзначимо, що з початку нового сезону українець ще не відзначився жодними результативними діями.