14-летний полузащитник принял участие в двух поединках на турнире в Испании: с Англией (0:3) и Францией (0:8). В первом матче Рыбак сыграл с первых минут, а во втором вышел на замену, пишет 24 Канал.

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Буковинский Месси

Артем Рыбак родился в Черновцах. В местной Буковине парень начал заниматься футболом. На техничного хавбека обратили внимание селекционеры Шахтера. В академии "горняков" Артем находился до начала военного вторжения России.

В 2022 году он вместе с мамой переехал в Испанию. Там он успешно прошел просмотр в Барселоне и присоединился к юношеской команде "блаугранас".

Артем своим телосложением и игрой на футбольном поле очень напоминает легендарного аргентинца Лионеля Месси. Рыбак тоже худощавый и небольшого роста. Парень обладает точным пасом и прекрасным ударом с левой ноги. Неудивительно, что его любимым игроком является великий Лео.

В первом же сезоне Артем вместе с командой стал чемпионом Испании в своей возрастной группе. На счету украинца 9 голов и 7 ассистов в 15 матчах.

Видео с Артемом Рыбаком в Барселоне

Свой следующий матч сборная Украины на турнире в Мурсии сыграет 30 сентября. Будем надеяться, что подопечные Юрия Мороза одержат победу, а хавбек Барселоны Артем Рыбак забьет дебютный гол.