"Мы дерьмо": почему фанаты Челси скандировали оскорбительные выкрики во время матча

Во время матч 23-го тура АПЛ между командами Челси и Вулверхэмптон фанаты лондонского клуба скандировали оскорбительные выкрики. Только на этот раз они звучали в адрес родной команды.

Сначала же начали фанаты Вулверхэмптона. Болельщики "волков" пели оскорбительные песни в адрес лондонского клуба – "Челси йо**** дерьмо", пишет 24 Канал.

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Фаны Челси разозлились на родную команду

Впоследствии решили присоединиться и фаны Челси. Эту же песню спели и болельщики Челси, которых возмутила неудачная игра команды – "Мы йо**** дерьмо". Этот момент попал в видеотрансляцию игры.

Как фанаты Челси скандировали оскорбительные выкрики в адрес своей команды: смотрите видео

Как прошел матч