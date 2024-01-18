Джим не включился в состав на смешанные эстафеты: в чем причина

В итальянском Антгольце продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. В тренерском штабе рассказали о составе команды на эстафетные гонки.

В частности, Юлия Джима, вероятно, пропустит смешанные эстафеты. Об этом сообщил главный тренер команды Николай Зоц.

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Почему Джима не выступит в эстафетах

В Антгольце Джима уже попала в заявку на короткую индивидуальную гонку пятницы, 19 января. Ожидается и попадание украинки в заключительный масс-старт этапа по месту в личном зачете Кубка мира.

Зоц объяснил, что окончательное решение по Джиме примут уже по итогам короткой "индивидуалки".

"[Джима] нормально чувствует себя: и в психологическом, и в физическом плане. Но гонок все же много – будем смотреть", – объяснил тренер.

"Один из вариантов, [что] она будто попадает в масстарт. Может, не будем использовать ее в [смешанной] эстафете. Но увидим после гонки", – добавил тренер.

На пятом этапе сезона в Рупольдинге Джима единственной из украинок прошла в зачетную зону спринта и гонку преследования – 13-е и 15-е места соответственно. Результат в спринте стал лучшим для Юлии в сезоне 2023/2024.

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