Зокрема Юлія Джима, ймовірно, пропустить змішані естафети. Про це повідомив головний тренер команди Микола Зоц.
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Чому Джима не виступить в естафетах
В Антгольці Джима вже потрапила до заявки на коротку індивідуальну гонку п'ятниці, 19 січня. Очікується й потрапляння українки до заключного мас-старту етапу за місцем в особистому заліку Кубка світу.
Зоц пояснив, що остаточне рішення щодо Джими ухвалять вже за підсумками короткої "індивідуалки".
"[Джима] нормально почувається: і в психологічному, і у фізичному плані. Але гонок все ж багато – будемо дивитися", – пояснив тренер.
"Один з варіантів, [що] вона наче потрапляє до масстарту. Може, не будемо використовувати її в [змішаній] естафеті. Але побачимо після гонки", – додав тренер.
На п'ятому етапі сезону в Рупольдингу Джима єдиною з українок пройшла до залікової зони спринту й гонки переслідування – 13-те й 15-те місця відповідно. Результат у спринті став найкращим для Юлії в сезоні 2023/2024.
Чому Джима пропускає чемпіонат Європи
- Раніше Микола Зоц повідомляв, що Юлія Джима прийняла рішення пропустити чемпіонат Європи разом з особистим тренером Урошем Велепцем. Вона буде готуватися до чемпіонату світу.
- За словами тренера, Петренко, Меркушина та Дмитренко виступлять і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу.