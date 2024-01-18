Зокрема Юлія Джима, ймовірно, пропустить змішані естафети. Про це повідомив головний тренер команди Микола Зоц.

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Чому Джима не виступить в естафетах

В Антгольці Джима вже потрапила до заявки на коротку індивідуальну гонку п'ятниці, 19 січня. Очікується й потрапляння українки до заключного мас-старту етапу за місцем в особистому заліку Кубка світу.

Зоц пояснив, що остаточне рішення щодо Джими ухвалять вже за підсумками короткої "індивідуалки".

"[Джима] нормально почувається: і в психологічному, і у фізичному плані. Але гонок все ж багато – будемо дивитися", – пояснив тренер.

"Один з варіантів, [що] вона наче потрапляє до масстарту. Може, не будемо використовувати її в [змішаній] естафеті. Але побачимо після гонки", – додав тренер.

На п'ятому етапі сезону в Рупольдингу Джима єдиною з українок пройшла до залікової зони спринту й гонки переслідування – 13-те й 15-те місця відповідно. Результат у спринті став найкращим для Юлії в сезоні 2023/2024.

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