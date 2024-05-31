"Это было не умышленное употребление": юристы Гарсии объяснили положительный допинг-тест

Команда юристов Райана Гарсии прокомментировала положительные допинг-пробы боксера. Они утверждают, что запрещенные вещества попали его организм случайно.

В начале мая стало известно, что допинг-пробы Райана Гарсии, которые он сдавал накануне боя с Девином Хейни, оказались положительными. Во время проверки пробы Б также были обнаружены запрещенные вещества.

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Почему допинг-проба Гарсии была положительной

Юристы американского боксера считают, что остарин попал в его организм случайно.

Сверхнизкие уровни остарина, обнаруженные в пробах (в миллиардных долях грамма), а также в образце его волос, доказывают загрязнение пищевыми добавками, а не преднамеренное употребление. Результаты недавних испытаний подтверждают это,

– говорится в заявлении команды юристов.

Что такое остарин Остарин используют для повышения физической выносливости, увеличения мышечной массы и уменьшения подкожного жира. Его эффект подобен анаболическим стероидам. По этой причине остарин был внесен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещенных для использования в спорте с января 2008 года.

Допинговый скандал вокруг Гарсии

21 апреля Райан Гарсия неожиданно победил бывшего абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни, который до этого боя был непобедимым. Накануне поединка Гарсия также превысил весовой лимит, а потому не получил титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

Впоследствии WADA сообщила о неблагоприятных результатах тестов американского боксера, взятых у него в связи с поединком против Хейни. Райан Гарсия провалил тест на остарин, который считается запрещенным препаратом. За день до и в день поединка против Хэйни допинг-пробы оказались положительными. Боксер подал запрос на проверку пробы Б, однако и она дала положительный результат.

Дэвид Хэйни призвал признать его поединок с Гарсией "таким, что не состоялся". Сам Райан отрицает свою вину.

Юристы Гарсии будут оспаривать приговор антидопингового агенства. Боксер надеется доказать свою правоту и избежать дисквалификации.

Напомним, что Райана Гарсию могут отстранить от бокса на срок от 6 до 12 месяцев.