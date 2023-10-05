Главный тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби рассказал об интересе к нему со стороны французского клуба. Он подтвердил все слухи. Однако переговоры между наставником и Марселем зашли в тупик.

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Два фактора, побудившие "провансальцев" отказаться от сотрудничества

Итальянец не скрывает своего разочарования по поводу сорванного переезда во Францию. Интересно, как эти слова воспримет руководство его нынешнего клуба АПЛ.

Вероятно, причиной для отклонения сотрудничества с экспрессивным наставником стала неудачная работа Де Дзерби с Шахтером в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. Тогда "горняки" под руководством итальянца заняли последнее 4 место в группе (2 балла).

Однако был еще один аргумент, почему Марсель решил отказаться от Де Дзерби. Руководству клуба не понравилось, как Роберто формирует стиль и схему игры команды на футбольном поле, не делая акцента на надежной игре в обороне.

Отметим, что уже 5 октября в 19:45 болельщики смогут увидеть, совершили ли "провансальцы" ошибку, если не ударили по рукам из Де Дзерби или нет. В этот день Брайтон, возглавляющий итальянец, будет гостить на поле Марселя во 2-м туре группового раунда Лиги Европы.

Напомним, что Дзерби досрочно покинул Шахтер после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине. На тот момент у Роберто еще действовал контракт, который он недоработал и отправился в Англию, где подписал соглашение с Брайтоном (18 сентября 2022 года).

С тех пор провел во главе "чаек" 48 матчей. Соглашение Де Дзерби с английским клубом истекает в конце июня 2026-го.